Ber hundeeiere være obs på smittsom kennelhosteepidemi.

Stiklestad Hundesenter har tirsdag gått ut med en advarsel på sine Facebook-sider.

Hundesenteret tilbyr dagpass av hund og driver i tillegg en populær kennel fra sitt tilholdssted på gården Lauvdal i Leirådalsvegen på Stiklestad.

Kennelhoste

De skriver at det for tiden pågår en kennelhosteepidemi i vårt distrikt. Kennelhoste smitter veldig lett, og i noen tilfeller ser det ut til at det også kan gå videre til bakteriell infeksjon. Dette kan gjøre hundene alvorlig syke, skriver Stiklestad Hundesenter.

– Vi er selvfølgelig veldig lei oss for hver hund som får denne sykdommen, og garanterer at vi gjør vårt beste for å unngå at den spres videre, skriver hundesenteret.

Stiklestad Hundesenter blir drevet av ekteparet Leif og Tonje Skjevik. Hundesenteret har blitt et svært populært sted i hundemiljøet etter at det åpnet i 2020. Foto: Jørgen Haug

De legger til at de oppfordrer hundeiere som har mulighet til å holde hunden unna miljø der mange hunder er samlet de neste par ukene.

– Vi sier alle miljø med hund, da det er smitte også blant hunder som ikke nødvendigvis har vært her hos oss, skriver hundesenteret.

Tett dialog

Kennelen blir holdt åpent for hunder som er fullvaksinert. Hunder som blir syke mens de er på Stiklestad blir tatt hånd om inntil de blir hentet.

Hundesenteret skriver videre at de har jevnlig kontakt med veterinærerer. Mattilsynet er også koblet på. Ifølge hundesenteret har ikke Mattilsynet mottatt meldinger som tyder på at det er en ekstraordinær situasjon, men de oppfordrer til å drive smittereduserende tiltak.

– Til slutt vil vi presisere at det i de aller fleste tilfellene av kennelhoste ikke er farlig og at det vil være ganske beskjedne symptomer, skriver hundesenteret.

Valper og eldre hunder mest utsatt

Slike symptomer kan være hoste og slim, såfremt hunden er vaksinert.

Valper og eldre hunder med underliggende sykdommer er i større grad utsatt.

Forkjølelse- og influensasesong er vanlig også i hundenes verden.