Siden 1999 har Nemi vært en av Norges mest kjente tegneseriefigurer. Nå finnes hun også på sørsamisk, i en bok utgitt av språksenteret Gïelem nastedh i samarbeid med Trøndelag fylkesbibliotek.

Det skriver Trøndelag fylke i en pressemelding. Nyheten deles naturligvis i anledning samenes nasjonaldag tirsdag 6. februar.

– Jeg har masse respekt og kjærlighet for samiske språk, og synes det er stor stas å få Nemi oversatt til sørsamisk, sier Lise Myhre, skaperen av Nemi.

Norsk tegneserie

Nemi er en norsk tegneserie skrevet og tegnet av Lise Myhre. Nemi har figurert i 150 aviser, og det har kommet 20 bøker med disse tegneseriestripene.

Mange har forsøkt å beskrive Nemi. Hun er både den mest barnslige, frekke, naive og den mest kyniske. Hun er glad i snop, øl, heavy metal, drager og fantasy. For mange har hun blitt et forbilde, for andre er hun den gærne venninna.

– Nemi på sørsamisk har blitt ei lekker bok som blir et viktig bidrag til den sørsamiske bokhylla, sier Hanne-Lena Wilks, leder for det sørsamiske språksenteret Gïelem nastedh på Snåsa i pressemeldingen.

Har gitt ut 168 oversettelser

En stor utfordring for et lite språksamfunn som det sørsamiske, er å skape et tilstrekkelig tilbud av litteratur.

Siden våren 2014 har Trøndelag fylkesbibliotek samarbeidet med språksenteret Gïelem nastedh om å skape flere oversettelser av barnebøker til sørsamisk.

Prosjektet er finansiert av Sametinget og Trøndelag fylkeskommune, og per februar 2024 er det gitt ut 168 oversettelser.

– Bredt utvalg er viktig for oss. Samiske barn og ungdom fortjener å finne bøker på sitt hjertespråk som passer til alle aldre og situasjoner, sier prosjektleder i Trøndelag fylkeskommune, Morten Olsen Haugen.

– Ekstra artig med Nemi

Arbeidet med samiske oversettelser har ført til at Trøndelag fylkesbibliotek ble kåret til «Årets bibliotek» i 2019, og at de er blitt nominert til ALMA-prisen Astrid Lindgren Memorial Award tre ganger, for 2021, 2022 og 2023.

Det nyeste tilskuddet til det sørsamiske biblioteket er altså tegneserieklassikeren Nemi, hvor oversettelsen er utført av Anja Labj fra Røros.

– Jeg synes det har vært ekstra artig å arbeide med Nemi. Det er en ikonisk tegneserie, og det har vært spennende å gi henne en sørsamisk stemme, sier Anja Labj.