Innherred skrev for et par uker siden at det ikke ville bli afterski på Skallstuggu i påsken 2024.

– Jeg må fremdeles ta det med ro. Jeg hadde ikke trodd at jeg skulle ha plager så lenge etterpå, forklarte Christian Green om årsaken til at det ikke ble full pakke denne gangen.

Skallstuggu-driveren var ute for en alvorlig sykkelulykke i fjor sommer.

Han holdt muligheten åpen for at det kunne bli mulig å kjøpe seg en kopp kaffe på hytta i påsken. Mandag kommer bekreftelsen på nettopp det.

– Vi har åpen kafé på skjærtorsdag, da det ryktes at det kan komme litt folk oppover likevel, skriver «Skallstuggugjengen» på Facebook.

De lover enkel servering i form av burgere, pølse i brød, vaffel og kaffe. Men også fjellgryte med potetmos, som folk gjerne kan bestille på forhånd for å være sikre på at det blir nok til alle.

Hytta åpner dørene midt på dagen, og så vil egentlig tilstrømningen av folk avgjøre hvor lenge kafeen er oppe.

– Vi ser an stengetiden, skriver de og legger på et smilefjes.