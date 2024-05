I en pressemelding før helgen oppsummerte den administrerende direktøren den første knappe uka med Helseplattformen.

Feil løses lokalt

Den ble innført natt til lørdag 27. april i Helse Møre og Romsdal. I forbindelse med innføringen er aktiviteten på sykehusene og institusjonene redusert i noen uker.

– Vi erfarer at opplæringen på forhånd har vært god, og det får vi belønning for nå. Svært mange feil som oppdages underveis blir løst raskt av lokal brukerstøtte, forklarer Olav Lødemel.

Føler de ikke har kontroll

Likevel har det vært en del utfordringer når det gjelder henvisninger.

– Vi har innført et stort og komplisert journalsystem som endrer måten vi jobber på. Det vil ta tid før alt flyter slik det gjorde før. Kontorpersonell opplever et høyt trykk nå. De har vært vant til å ha kontroll, og per nå er det mange som føler at de ikke har det, sier den administrerende direktøren.

Penn og papir i bakhånd

Han mener det blir viktig med godt samarbeid mellom leger, sykepleiere og kontorarbeidere i tiden fremover.

– Hvis noe ikke fungerer, må vi endre det. Hovedoppgaven vår er å behandle pasienter, og hvis datasystemet er til hinder for god pasientbehandling så bruker vi penn og papir og tar igjen dataregistrering senere, sier Lødemel.

Pasientene først

Han poengterer at det ligger i beredskapsplanen å ha denne nødløsningen.

– Pasientene skal få behandlingen de trenger, og vi skal tillate oss å være ferske i nytt datasystem. De neste ukene skal vi bruke godt til å bli så gode som mulig i Helseplattformen, sier administrerende direktør i Helse Møre og Romsdal, Olav Lødemel.