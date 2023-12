Onsdag midt på dagen kom nyheten om at Ringnes trekker tilbake julebrus på flaske etter at det er oppdaget en skade på munningen på noen få flasker.

Litt senere ble det klart at det betyr at alt salg av julebrus på flaske er over for i år.

Ringnes bekrefter til NTB at tilbakekallingen av julebrus gjelder alle glassflasker med Hamar & Lillehammer julebrus og Dahls julebrus.

– Dette er veldig trist for alle som elsker julebrus. Særlig rett før jul er det jo glassflaskene som er favoritten, sier kommunikasjonssjef Nicolay Bruusgaard i Ringnes til NTB.

De kan ikke med sikkerhet si at feilen er knyttet til én spesifikk serie og trekker derfor tilbake alle glassflaskene som et føre-var-tiltak.

– Heldigvis har vi en julebrus på boks og på plastflaske, så man skal kunne få tak i julebrus, men glassflaska må man dessverre klare seg uten i år, og det er vi veldig lei oss for, sier han.

De rekker ikke å produsere nye glassflasker før jul, opplyser han.

– Og samtidig er vi opptatt av å finne ut hva som har skjedd. Det klarer vi ikke i tidsrommet fram til sesongen er over, sier Bruusgaard.