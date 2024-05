Nå er Dyrebeskyttelsen Norge Nord-Trøndelag på jakt etter et nytt hjem til den to og et halvt år gamle hannkatten Milo.

– En flott hannkatt. Han elsker å få masse kos og slår gjerne av en prat med deg, beskriver de.

Milo prater mye og vet å gi beskjed når han er sulten.

– Ja, jeg må si han er en drømmekatt, sier fostermoren. Milo aksepterer barn, går overens med andre katter og hunder.

Hvis du ønsker å adoptere Milo kan du fylle ut adopsjonssøknad på dnnt.no. Milo har fått helsesjekk, er kastrert, har ID-chip i nakken, øretatovering i venstre øre, har fått vaksine og ormekur.