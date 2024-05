Økning i antall tilfeller av kikhoste og stor fare for smittespredning, gjør at jordmortjenesten i Levanger kommune nå i en pressemelding kommer med en sterk anbefaling til alle gravide mødre.

– Er du gravid i uke 24 eller mer, anbefaler FHI alle å ta vaksinen. For best effekt bør vaksinen tas inntil to uker før termin, men vaksinen vil kunne gi noe effekt helt fram til fødsel, sier Kari Hammer, jordmor i Levanger kommune.

Gratis for gravide

Fra og med mai i år får alle gravide i Norge tilbud om denne vaksinen gratis. Om man har blitt vaksinert de siste årene, bør man likevel ha en ny vaksinedose.

– Alle gravide har tilbud om oppfølging hos oss i tiden før fødsel. Vaksinen kan tas hos oss eller hos fastlegen, sier jordmor Marte Haugan Svendgård.

Folkehelseinstituttet frykter en nasjonal smittetopp i sommer som i verste fall kan utvikle seg til en pandemi. Foreløpig er det ingenting som tyder på et stort utbrudd på Innherred, men det kan fort endre seg, ifølge jordmødrene.

Kan være alvorlig

For større barn, ungdommer og voksne er kikhoste i de aller fleste tilfeller mer plagsom enn farlig. Sykdommen kan imidlertid bli svært alvorlig for de aller minste.

– FHI snakker om det verste utbruddet av kikhoste i Norge siden 2012, så det er verdt å lytte til nasjonale råd. Spedbarn kan ikke få vaksinen før de er tre måneder gamle, dermed vil en vaksine i graviditeten sikre barnet i en sårbar fase fra fødsel av, påpeker jordmor Kari Wognild.

Oppfriskningsdose

Siste vaksinedose mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio får man i 15-16-årsalderen. Etter det må man selv huske å ta oppfriskningsdose hvert tiende år.

– Det er alltid lurt å gå en runde på vaksiner for seg selv og barna, og se hvilke man bør friske opp. Det er et ansvar alle har selv, om det ikke inngår i vaksinasjonsprogrammet som man får fra det offentlige, sier Hammer.

For å forebygge smitte når barnet er født, gjelder generelle råd kjent fra koronatiden.

– Ha god håndhygiene og ikke oppsøk folk som er syke, er det klare rådet fra jordmødrene.