Med tiden 10.52,40 ble det nok en triumf for seiersvante Skarstein i regattaen i Szeged. Hun er regjerende Paralympics-, verdens- og europamester i sin klasse.

Lørdag vant hun foran Manuela Diening fra Tyskland og Frankrikes Nathalie Benoit. Den sterke israeleren Moran Samuel ledet løpet innledningsvis, men sprakk underveis og ble nummer fire.

– Dette er et av de hardeste løpene jeg har gjort noen gang. Det var skikkelig tøff motvind, og jeg var så sliten. Moran var så langt foran, så taktikken min var ikke å følge henne, men snarere å henge med Frankrike og Tyskland og forsøke å ro meg gjennom vinden i stedet for å krasje inn i den, sa Skarstein til arrangøren.

Hun står med i alt elleve gull fra OL (1), VM (6) og EM (4) i pararoing.

Skarstein har hatt en noe trøblete oppkjøring til 2024-sesongen som følge av et beinbrudd like før jul. Hun testet kampsporten judo og pådro seg et brudd da hun kastet motstanderen sin opp på sitt eget bein.

– Det var ikke særlig lurt. Jeg var så flau at jeg ikke turte å si hva jeg hadde gjort først, men jeg måtte jo bare fortelle det. Du kan se for deg sykepleierens reaksjon da jeg fortalte at jeg hadde prøvd judo, sa Skarstein til Trønder-Avisa den gang.

Skarstein ble lam fra livet og ned i 2009, men har delvis følelse i beinet. Hun er kvalifisert for Paralympics i Paris til sommeren.