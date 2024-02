Dyrebekyttelsen Norge Nord-Trøndelag forteller at Snøhvit & Luna, født 16. september 2021, er to rolige og sosiale kaniner.

Begge noe forsiktige kaninfrøkener, men de kommer gjerne bort til fostermor når hun sitter i ro og gir dem litt tid til å komme når de selv vil.

Kaninene går også godt overens med hverandre så lenge de har god plass og stimuli, og det er heller ikke noe problem med barn i nærheten og å håndtere kaninene.

Hvis du har det perfekte hjemmet til Luna og Snøhvit, oppfordrer Dyrebeskyttelsen deg til å fylle ut en adopsjonssøknad på dnnt.no. Ikke bry deg om at det står katt der, det er stort sett katter de omplasserer og derav katte-skjemaet.

– Det kreves at det nye hjemmet har satt seg godt inn i artens behov og at de har lest «Den store kaninboka» før adopsjon, påpeker Dyrebeskyttelsen Norge Nord-Trøndelag.

Både Snøhvit og Luna er kastrert og ID-merket med chip og øretatovering.