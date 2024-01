– Jeg syns ikke oppgaven var så alvorlig belastet i går, men nå har det kommet nye ting, sier førsteamanuensis Thomas Laudal ved Universitetet i Stavanger til VG.

Mandag uttrykte Laudal, som har vært Ap-politiker i Stavanger, at han etter gjennomlesing av Kjerkols masteroppgave mente den holdt seg innenfor gjeldende praksis. Det han mener forandrer saken for Kjerkols del, er et tilfelle der «en problemstilling som kommer fram i vår forskning» omtales uten å sitere en rapport fra Høyskolen i Buskerud og Vestfold, der det står det samme.

– Da har du gått fra teknisk juks med latskap, til å ta over andres rapportering. Her fremstilles andres kommentarer om egne resultater, som om det var deres resultater. Nå synes jeg det er mer alvorlig. Nå har det kommet fram et tilfelle av det som kan kalles forskningsjuks.

Dagens Næringsliv og NRK skriver også om flere tilfeller, blant annet at Kjerkol har lik tekst i sin oppgave som en Sintef-rapport fra 2016.