I Finnmark er det meste av veier stengt, sa en oppgitt trafikkoperatør til NTB onsdag morgen. Tallet varierer, men det er snakk om minst 18 strekninger som er stengt og fire som har kolonnekjøring.

Den viktige fjellovergangen Sennalandet er blant dem som er stengt.

– Det er veldig vanskelig å holde veiene åpne nå, sier Fredrik Nyland i Vegtrafikksentralen Nord til NTB.

– De aller fleste strekningene er nok stengt til minst lunsjtider, men det kan bli lenger. Det tas fortløpende vurderinger av brøytemannskaper, sier Nyland.

Ferje i butikk stoppet ølsalg

I Ålesund rammet uværet ferja MS Hjørundfjord som lå til kai. Den slet seg og ble feiet rett inn i Kiwi-butikken som lå ved kaia. Butikken fikk et hull i veggen.

– Ingen er skadd, utover veggen på Kiwi-bygget, sier operasjonsleder Tor Andre Gram Franck til Sunnmørsposten.

Butikksjef Marie Valderhaug sier at ulykken får konsekvenser.

– Butikken er åpen, men området er sperret av. Men man får ikke kjøpt øl i dag, siden den hylla ligger på bakken, sier Valderhaug til VG.

Men det er ikke de største problemene på veiene i Midt-Norge.

– Det er stort sett bare noen fergesamband som er innstilt. Det kan fort endre seg utover dagen når det skal komme litt mer nedbør, sier Erlend Karlsen i Vegtrafikksentralen Midt til NTB.

Kan bli stengt på kort varsel

Også på Vestlandet blir folk bedt om å følge med på 175.no trafikkmeldinger før de skal ut og kjøre.

Det ble tirsdag morgen innført kolonnekjøring på riksvei 13 over Vikafjellet. En ny vurdering tas klokken 17 tirsdag. Fylkesvei 55 over Sognefjellet er også stengt, og ny vurdering tas klokken 12 fredag.

Fylkesvei 450 i Rogaland er samtidig stengt på grunn av steinsprang og Måløybrua er stengt på grunn av kraftige vindkast.

– Folk må være klar over at veier kan bli stengt på kort varsel når det er vær som dette. Sjekk på 175.no trafikkmeldinger før man skal ut å kjøre i dag, sier Monica Øksengård i Vegtrafikksentralen Vest til NTB.

– Det blir også dårlig sikt, så sjekk innstillingene at du faktisk har kjørelys på. Se og bli sett, er noe som er viktig nå, sier hun.

Fin flyt på Østlandet

Det er foreløpig ikke de store problemene på veiene på Østlandet til tross for litt snø. Men det kan bli glattere utover dagen.

Det var frykt for underkjølt regn og veldig glatte veier. Men i morgentimene fløt trafikken fint på Østlandet.

– Det går veldig fint her hos oss. Vi ser at det har begynt å snø litt lett på Romerike. Det er meldt litt nedbør i Oslo-området, både regn og sludd. Det kan bli litt glatt, særlig på mindre veier, sier Trude Lindstad i Vegtrafikksentralen Øst til NTB.

– Så vi ber folk ta hensyn til at det er et værskifte på gang, legger hun til.

Kan bli isete i sør

På Sørlandet er det heller ikke store problemer i morgentimene, men det kan bli isete utover dagen.

– Det har så vidt begynt å regne litt helt i sør. Det er de mindre veiene det kan bli litt is på. Større veier er bare og saltet. Det er meldt mer regn utover dagen så vi følger med på faren for is, sier Magnus Nilsen i Vegtrafikksentralen Sør.