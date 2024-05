– Vi aksepterer ikke at staten overkjører våre medlemmer med tvang, sier forhandlingsleder Guro Lind for Unio Stat i en pressemelding.

– Vi streiker for å beholde en avtale som sikrer at utdanning gir uttelling på lønnsslippen, sier leder Kari Tønnessen Nordli i Akademikerne stat.

Det er ennå ikke bekreftet enighet eller brudd når det gjelder LO og YS per 8.30 fredag morgen.

Trappes opp på mandag

Akademikerne har i forkant varslet at de vil ta ut 1240 ansatte i store deler av staten, blant annet i politiet og flere departementer. Fra mandag vil antallet trappes opp med totalt 1930 ansatte ute i streik.

Unio har varslet at de vil ta ut et lite knippe i streik fredag med en kraftig utvidelse fra mandag – med 1600 medlemmer.

Riksmekler Mats Ruland sa torsdag til TV 2 at det kanskje er det vanskeligste statsoppgjøret han har ledet.

– I en tid med prisstiging og høye renter, må vi sørge for at folk får bedre råd. Derfor har vi gitt et godt økonomisk tilbud, helt i tråd med frontfaget. Dette har dessverre Akademikerne og Unio takket nei til. Vi har strekt oss langt for å komme til enighet, men de har ikke vært villig til å komme oss i møte, sier digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung (Ap) i en pressemelding.

Disse blir tatt ut i streik:

Akademikerne:

* Arbeidstilsynet

* Finansdepartementet

* Kripos

* Landbruk- og matdepartementet

* Mattilsynet

* Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

* Oslo politidistrikt (OPD)

* Samferdselsdepartementet

* Statens jernbanetilsyn

Unio:

* Sametinget

* Arbeidstilsynet

* Norges miljø- og biovitenskapeligen universitet

* Norges teknisk – naturvitenskapelige universitet

* Oslo politidistrikt

* Oslo Met

* Sørøst politidistrikt, Øst politidistrikt, Finnmark politidistrikt

* De samiske videregående skoler

Kilder: Unio og Akademikerne

Nord universitet eller andre virksomheter på Innherred rammes ikke av dette streikeuttaket, ifølge oversikten på Akademikerne sine nettsider. NTNU rammes imidlertid av Unios uttak. Følgende rammes av Akademikerne:

Arbeidstilsynet

Finansdepartementet

Kripos

Landbruk- og matdepartementet

Mattilsynet

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Oslo Politidistrikt (OPD)

Samferdselsdepartementet

Statens jernbanetilsyn

Unio skriver at følgende rammes av streiken:

Sametinget, Arbeidstilsynet, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Norges teknisknaturvitenskapelige universitet, Oslo politidistrikt, Oslomet - storbyuniversitetet, Sør-Øst politidistrikt, Universitetet i Sørøst-Norge, Øst politidistrikt, Finnmark politidistrikt, De samiske videregående skoler.