Brannvesenet var ute for å tørke opp oljesøl i en rundkjøring på Gråmyra i Levanger, da de natt til fredag oppdaget at det brant i lasten på en lastebil som sto parkert på truckstoppen like ved.

– Lastebilene på stedet sto parkert tett i tett, så det var flaks at vi var i området og fikk slokket brannen tvert. Hadde brannen tatt ordentlig av, ville den sannsynligvis gjort stor skade, sier operatør ved 110-sentralen, Stig Lunde.

– Det skal ikke gå an å ha sånn flaks, sier daglig leder i Leiv Sand Transport, Arild Sand.

Gikk hull på en dieseltank

Lunde ved 110-sentralen forteller at branner i kjøretøy ofte har kommet langt når brannvesenet kommer til hendelsesstedet, og at det er utfordrende å slå ned brannene før bilene er totalskadd.

Foto: Leif Arne Holme

– At det gikk hull på oljetanken til denne feiebilen i rundkjøringa på Gråmyra, avverget trolig en storbrann.

– Noe var fremdeles intakt

Brannvesenet oppdaget brannen klokka 03.13 natt til fredag, og varslet politiet om hendelsen to minutter senere.

– De har slukket en brann i et aggregat på en kjølehenger. Det viser seg å være kjølevarer bakerst i hengeren som brant, opplyser Elvrum.

– Noen av varene var fremdeles intakt, så det er ikke snakk om omfattende materielle skader, sier operasjonslederen.

– Oi, det så ikke bra ut

Utrykningsleder i brannvesenet, Birger Krogstad, ble natt til fredag utkalt på et oppdrag som skulle dreie seg om akutt forurensing i rundkjøringen.

– Det var snakk om 150–200 liter diesel. De hadde demmet inn dieselen, men hadde ingenting å suge den opp med. Mens vi holdt på med dette, etter cirka ti minutter, var det en av karene som sa «dæven, der er det svart røyk». Så kikket vi «oi, det så ikke bra ut».

Brannmannskapet kjørte bort på Sands truckstopp, og der fikk de øye på en henger som sto i brann.

– Det holdt på å bli en skikkelig brann. Hele veggen på fryseaggregatet brant. Vi fikk slokket det og hindret en veldig stor brann. Når dette får skikkelig fyr, så brenner det ordentlig.

– Det var bare flaks at vi oppdaget dette. Da vi rykket ut ti minutter tidligere, så vi ingen røyk, sier han.

– Har hatt kjempeflaks

Arild Sand, daglig leder i Leiv Sand Transport, bekrefter at det er deres selskap som er rammet av brannen.

Arild Sand, daglig leder i Leiv Sand Transport. Foto: Leif Arne Holme

– Vi har hatt kjempeflaks. Brannvesenet oppdaget røyk, og da vi etterpå gikk inn på overvåkningsvideoene for å sjekke, så vi at det bare tok noen minutter fra det begynte å brenne til de var på stedet. Dette kunne blitt en kjempestor brann.

Fra røyken blir synlig på overvåkningsmaterialet til brannvesenet står og spyler vann på flammene, tar det 16 minutter, opplyser Sand.

Stor bedrift

Bedriften holder til i en av de største bygningene i Levanger, med en bygningsmasse på 6500 kvadratmeter.

– Det er seksjonert med brannvegger, med cirka 1800 kvadratmeter innenfor denne brannsonen, sier Sand.

Han ble vekket natt til fredag og dro da ned for å forsøke å redde noen varer.

– Jeg fikk beskjed om at det ikke var personskade, kun materielle skader, så jeg tok det rolig på tur ned til bygget.

Mellom 20 og 25 trailere er daglig innom terminalen der brannen startet. Selv har bedriften 50 biler og 20 leiebiler, og i alt arbeider det 100 ansatte i bygget.