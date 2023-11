Innherred hadde i gjennomsnitt 13.657 digitale lesere per dag i tredje kvartal 2023. Det er en kraftig økning sammenliknet med samme periode i fjor, da tallet var 10.640. Økningen tilsvarer 28,4 prosent.

I hele landet totalt går antall lesere digitalt ned to prosent i tredje kvartal i år sammenliknet med i fjor. Det til tross for at tre av fire nettsteder økte oppslutningen. Lokalavisene kan generelt vise til et svært godt kvartal.

Tallene i Trøndelag

Adresseavisen 169.837 (+25,2 prosent)

Trønder-Avisa 33.568 (+8,7 prosent)

Nidaros 20.408 (+4,1 prosent)

Namdalsavisa 16.460 (-3,0 prosent)

Innherred 13.657 (+28,4 prosent)

Bladet 12.740 (+34,3 prosent)

Sør-Trøndelag 12.017 (+23,5 prosent)

Fosna-Folket 10.868 (+15,5 prosent)

Trønderbladet 9.567 (+42,9 prosent)

Arbeidets Rett 9.300 (+3,0 prosent)

Opp 6.497 (+61,4 prosent)

Hitra-Frøya 6.487 (+0,7 prosent)

Stjørdals-Nytt 4.504 (+25,0 prosent)

Steinkjer-Avisa 3.681 (+40,0 prosent)

Steinkjer24 3.408 (+86,4 prosent)

iLevanger 2.559 (+17,3 prosent)

Inderøyningen 1.218 (+41,1 prosent)

Snåsningen 618 (+17.7 prosent)