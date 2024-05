Levanger brannvesen rykket fredag formiddag ut til en boligbrann i Nedre Røstadlia i Levanger.

Meldt om et branntilløp i enebolig/røyk - nødetatene på vei - skal ikke være folk i huset, skrev politiet i Trøndelag på X klokka 09.53.

09.58 oppdaterer politiet med at brannvesenet er på stedet.

Brannmannskaper har rykket ut til en bolig i Nedre Røstadlia på Levanger. Foto: Leif Arne Holme

Kontroll på stedet

Operatør Dag Kåre Ditløv ved 110-sentralen i Midt-Norge sier at branntilløpet ble varslet klokka 09.44.

– Det var røykutvikling i boligen som lå til grunn for meldingen. Årsaken er ukjent. Vi får nå beskjed om at det er kontroll på stedet, sier han til Innherred klokka 10.05.

Boligeier John Ivar Brennelien var på arbeid og ble ringt oppringt av kona som oppdaget røyk på soverommet.

– Hun sprang ned til naboen for å få dem til ringe brannvesenet.

Soverommet har fått store skader etter brannen som startet i et kjøleaggregat. Foto: Leif Arne Holme

– Svart røyk

Selv kastet han seg i bilen og kjørte hjem fra arbeid.

– Jeg dro hjem i hui og hast for å bisto henne. Jeg kjørte ganske fort gjennom Levangsgata, men det gikk ganske greit gjennom. Jeg sto i lyskrysset da brannvesenet kom, så jeg la meg på hjul etter dem, forteller huseieren til Innherred.

– Hvordan var det da du kom fram?

– Nei, det var nå kona og to naboer som sto og kikket opp på huset. Svart røyk kom ut gjennom vinduet, så jeg ble med opp for å låse opp døra for dem (brannmannskapene). Jeg fortalte hvor de skulle gå «dit og dit», forklarer Brennelien.

– Sprang ut barfot

– Du står i «hosselesten»?

– Kona sprang ut barfot, hun fikk ikke på seg sko. Så da bare spente jeg av mine sko, forteller han.

Boligen er ubeboelig i hvert fall ut dagen. Heldigvis har Brennelien og kona bobil som de kan flytte inn i midlertidig.

– Hvis det altfor gæli så har jeg søster vi kan bo hos og mora mi bor litt lenger ned. Vi kan også få bo der, sier Brennelien.

Brann jobber på stedet med å berge verdier i boligen. Foto: Leif Arne Holme

Kjøpt hus etter lotterigevinst

Han forteller at huset ble kjøpt for to år siden etter at kona vant to millioner kroner i Extra.

– Da fant vi ut at vi skulle kjøpe oss et hus og da fikk vi tak i dette huset. Nå er det delvis ødelagt, så vi må få ordnet opp med forsikring etter hvert. Vi vurderte å begynne med oppussing, nå må vi gjøre det likevel, sier han.

Johan Eriksen er innsatsleder på stedet.

– Det har vært brann i et kjøleaggregat på et soverom, det var meldingen vår. Personene var evakuert. Det har tydeligvis vært folk i huset i og med at de ble evakuert, sier han.

Johan Eriksen var innsatsleder på stedet for brannmannskapene. Foto: Leif Arne Holme

– Ikke beboelig

Røykdykkere har vært inne i huset og kontrollert situasjonen.

– Det er mye røyk i bygget og vi evakuerer den ut nå, samtidig som vi har rekvirert restverdiredning fra Brann Midt (Steinkjer), sier han til Innherreds reporter på stedet.

Ingen personer er skadd etter branntilløpet, men boligen er trolig ikke beboelig på noe tid.

– Boligen er ikke beboelig i løpet av dagen, tror jeg. Vi starter med restverdiredning slik at det snarest mulig skal gå an å bo her igjen, sier Eriksen.

Brann, politi og ambulanse rykket ut til stedet.