I en oppdatering i sosiale medier poengterer kommunen at dette er en stor og tidkrevende jobb. I år og de neste to årene har Vuku Naturstein fått oppdraget med å hjelpe kommunen med rengjøringen av veger og tilhørende gangveger og fortau.

Fjerne hindringer

Men innbyggerne bes også om å gjøre sin del av jobben:

– For at alt skal være rent og pent til 16. mai, ber vi om at publikum sørger for at vegen er fri for kjøretøy og andre hindringer der de bor, helt til vegen er regjort, skriver kommunen, og minner om at biler skal parkeres på egen eiendom og ikke i gata.

– I sentrum er det også til stor hjelp om gårdeiere og beboere koster fortauet rent før kostebilen kommer, påpeker de.

Når det gjelder de kommunale parkanleggene, er driftsavdelingen i kommunen og kommunegartnerne i gang med å sette parker og grøntområder i stand etter vinteren.

Ber folk plukke plast

Til sist er er kommunen opptatt av søppel.

– Verdal er intet unntak. Det ligger veldig mye søppel og avfall rundt om i sentrum og i boligfelt, og de siste årene er det blitt en del fokus på plastforsøpling - både i boligområder, langs veger og i form av landbruksplast som henger i trær langs vassdrag, registrerer kommunen.

Velforeninger og borettslag

De konstaterer at mange er veldig flinke til å rydde søppel der de bor, og fremhever at det er til stor hjelp om folk flest også plukker søppel på steder der de vet at dette finnes - eventuelt organisert av borettslag og velforeninger.

– Kommunens folk har ingen mulighet til å klare å plukke opp alt dette, så vi setter stor pris på all hjelp, også beboere og grunneiere og de som ferdes på turstiene. På den måten får vi en fin og ren by uten søppel til 17. mai, konkluderer Verdal kommune i sin oppfordring.