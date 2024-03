VG1 ved Inderøy Videregående skole har jobbet med prosjektet «LUR-inger i fjæra». L.U.R. står for lite utnyttede ressurser. I fjæra er det mange ressurser som blir lite brukt som tang og tare. Målet for LUR-ing prosjektet var å finne ut hvordan man kan leve mer bærekraftig ved hjelp av lite utnyttede ressurser. Inderøy kommune har en av Norges lengste fjæresoner, i denne sonen finnes det såkalte «lite utnyttede ressurser».

Gruppearbeid

De var oppdelt i fire grupper; sankegruppa, matgruppa, markedsføringsgruppa og gründergruppa. Sankegruppa var ute i sjøen og sanket tang, tare, blåskjell og små dyr. Det sankegruppa sanket laget matgruppa mat av for eksempel tangchips. Gründergruppa laget forretningsideer og framtidsplaner om hvordan fremtiden kan se ut ved hjelp av lite utnytta ressurser. Disse ideene pitchet de til kommunen og hadde muligheter til å tjene penger. Markedsføringsgruppa laget brosjyre og avisartikkel, og tok bilder og videoer av hele prosessen og hadde tett oppfølging til de andre gruppene.

– Når det er løvetannsesong er vi ute og plukker og koser oss med den råvaren ikke så mange bruker seg av, forteller Maren Brekkvassmo Myrvold.

Frokost, lunsj og middag

Det kommer til å bli matmangel på kloden i fremtiden, derfor fikk VG1 en utfordring fra kommunen om å utnytte lite brukte ressurser da vi må bli flinkere på bærekraftig matproduksjon. Maten skal produseres på en slik måte at den ikke ødelegger for kommende generasjoners mulighet til å få nok og sunn mat.

– Jeg håper det er mange som tenker at de må bruke lokalmiljøet mer, slik at vi slippes å bestille varer fra hele verden for å ha nok varer til fredagstaco og den normale middagen til den normale familien, sier Myrvold.

På torsdag var den store presentasjonsdagen da elevene spiste maten de hadde sanket og tilberedt. Der var det mange matnyheter som fint kan brukes som både frokost, lunsj og middag. Elevene forteller at de har hatt en fin alternativ uke sosialt og i matveien.

Ragnhild Bratli