I forslaget til statsbudsjett for neste år er det satt av 63 millioner kroner til et beredskapslager for korn. Mot slutten av tiåret skal 82.500 tonn mathvete være i hus, ifølge landbruks- og matminister Geir Pollestad (Sp) (t.v.) og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).