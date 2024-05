Sunniva er sosial og trives i selskap med andre katter, og er en leken sjel som elsker å utforske både på egen hånd og sammen med fosterhjemmets private katt.

Liker godbiter

Det var litt av beskrivelsen Dyrebeskyttelsen ga.

– Sunniva takker aldri nei til godbiter, og det er den absolutt sikreste vegen til hennes hjerte, fremhevet organisasjonen.

Men så var det dette spesielle da. Sunniva er en skipskatt, og har noen ekstra tær.

– Vi leter etter et rolig kjærlig hjem for Sunniva, der hun kan få den tålmodigheten og forståelsen hun trenger for å komme ut av skallet sitt, skrev Dyrebeskyttelsen til lokalavisa, som la ut etterlysningen i slutten av april.

Solfrid Løfgren tok turen til Dyrebeskyttelsens hjelpesenter i Steinkjer og skrev under adopsjonspapirene for skipskatten Sunniva, til stor glede for Jannichen Rønning og resten av Dyrebeskyttelsen Norge Nord-Trøndelag.

Kjempeinteresse

Det tok ikke lange tiden før det tok helt av blant leserne. Over 17.000 klikket seg inn på omtalen. En av dem var Solfrid Løfgren fra Lysthaugen i Verdal.

– Hun har ikke sosiale medier, så hun så ikke at vi hadde lagt den ut i våre kanaler. Men i avisa fikk hun det med seg, og meldte interesse, forteller Jannichen Rønning i Dyrebeskyttelsen Norge Nord-Trøndelag til Innherred.

En av fire fjøskatter

Mandag møtte den nye eieren opp på hjelpesenteret i Hallemsvegen i Steinkjer, og det ble en hjertelig overlevering av Sunniva og underskriving av adopsjonspapirer.

Dyrebeskyttelsen fikk Sunniva inn hos seg i november i fjor, fra en som hadde kjøpt et småbruk der det fulgte med fire fjøskatter. Men kjøperen var ikke så interessert i kattene, og lurte på om Dyrebeskyttelsen kunne hjelpe til.

Solfrid Løfgren fikk gleden av å ta over ansvaret for Sunniva, katten som gikk sin seiersgang i lokalavisa forrige uke. Jannichen Rønning i Dyrebeskyttelsen Norge Nord-Trøndelag er sikker på at det blir et perfekt hjem.

– Kattene hadde blitt matet i fjøset, antakelig i flere generasjoner. Vi tok tak i situasjonen og satte ut feller for å fange dem. Etter et døgn hadde vi fanget alle fire, to hannkatter, en hunnkatt og en kattunge. Alle var engstelige og nervøse, beskriver Jannichen Rønning overfor Innherred.

Sosialiseing i fosterhjem

De fire kattene fikk navnene Sunniva, Pelle, Pysa og Pinky, og ble tatt med til hjelpesenteret i Steinkjer, der de som alle andre fikk en helsesjekk, ble kastrert, fikk ormekur, ble vaksinert og fikk satt på ID-chip.

– Deretter startet vi med å sosialisere dem. Sunniva fikk plass i et fosterhjem med varme, kjærlighet, omsorg og ro. Det viste seg raskt at Sunniva var en kjærlig pus som likte å være i nærheten av mennesker. Hun var naturlig nok litt sky og skvetten, men med tiden ble hun trygg.

Perfekt nytt hjem

Da Solfrid Løfgren ringte og sa hun hadde blitt forelsket i katten tok det ikke lang tid før Dyrebeskyttelsen var trygge på at det var den rette å overlatte katten til.

– Solfrid beskrev et hjem som ville være perfekt for Sunniva, skryter Rønning, og Dyrebeskyttelsen satte igang reservasjon og adopsjon med en eneste gang.