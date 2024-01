På grunn av uværet «Ingunn» vil ikke papiravisen bli levert i morgen, torsdag. Avisa vil som vanlig være tilgjengelig som e-avis.

Det var ut fra værutsiktene som forelå ved 14-tiden onsdag at Polaris Distribusjon bestemte seg for å innstille all distribusjon i Trøndelag og Møre og Romsdal natt til 1. februar.

Ifølge Espen Solem, regionleder for Polaris Distribusjon Midt-Norge, vil papiravisa bli etterdistribuert.

Myndighetene har gitt anbefaling om å ikke ferdes utendørs mens uværet pågår. Det er stor fare for innstilte ferger og stengte veger og broer i hele Midt-Norge.

Hensynet til de ansatte og leverandørenes sikkerheten er årsaken til at de har valgt å innstille distribusjonen, ifølge Solem.

– Vi beklager, men håper på forståelse, skriver Espen Solem i informasjonen distribusjonsselskapet har sendt ut.