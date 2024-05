Den utdannede sykepleieren og professoren i sosiologi er prodekan for forskning ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap ved Nord univeristet i Levanger.

Ett års arbeid

Kari Ingstad er en av 16 som er valgt ut til å sitte i utvalget og forteller i et nyhetsartikkel på Nord.no at det er første gang hun er med i et slikt utvalg.

– Det er veldig spennende og ærefullt, sier Nord-forskeren.

De har hatt ett møte hittil, og skal innen april 2025 utrede hvordan arbeidsmiljø og arbeidsforhold har betydning for kvinners arbeidshelse.

Kvinner lever statistisk sett lengre enn menn, men i arbeidslivet er de oftere syke og står kortere i jobb. Sykefraværet blant kvinner er 8,8 prosent, mens det for menn er 5,4 prosent.

Når utredningen er ferdig skal utvalget presentere rammebetingelser og oppfølgingstiltak som kan styrke kvinners tilknytning til arbeidslivet. Oppdraget kommer fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

– Vi skal analysere eksisterende forskning rundt kvinners tilknytning til og frafall fra arbeidslivet. Vi skal også prøve å tenke lure nye tanker som kan bidra til å løse utfordringen, sier Kari Ingstad.

Særlig én bekymring

Et kvinnehelseutvalg konkluderte i fjor med at man vet for lite om årsakene til at kvinner faller ut av arbeidslivet.

– Den høye andelen kvinner som blir uføre og som velger å jobbe deltid midt i livet gir særlig grunn til bekymring, fremhever Ingstad.

Hun mener noe av forskjellen mellom menn og kvinner kan forklares med graviditet og overgangsalder, men på langt nær alt.

At Norge har veldig typiske kvinneyrker og mannsyrker kan også bety noe, og måten de kvinnedominerte yrkene er organisert på.

– Jeg har selv forsket mye på konsekvensene av deltidsstillinger kontra heltidsstillinger, og tror en del av løsningen er å jobbe på nye måter, sier Kari Ingstad.

Mer fleksibilitet

Hun bedyrer at hun allerede har klare formeninger om forslag til hvordan kvinners arbeidshelse skal bli bedre.

– Jeg tror vi må tenke nytt om organisering og sørge for mer fleksibilitet. Det kommer en ny generasjon som kanskje vil jobbe på en litt annen måte, og det kan være noe vi bør se videre på, sier Ingstad.

Utvalget på 16 består av halvparten forskere og halvparten fra arbeidslivsorganisasjoner som KS, LO og Norsk sykepleierforbund.

– Jeg er spent på om vi blir enige, sier Ingstad.

For henne vil arbeidstid stå sentralt.

– Vi må se på hvordan vi kan legge til rette for flere hele stillinger, sier Kari Ingstad, som uansett synes det er stor stas for både Nord universitet og sin egen del å få være med i utvalget.