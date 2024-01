Det vanskelige føret gjør at en del abonnenter ikke mottar papiravis i dag.

Det melder selskapet Trønder-distribusjon i en avviksrapport.

– Alle ruter er i dag kjørt ut, men det er et svært utfordrende føre de fleste steder. Mange bud blir forsinket og enkelte sideveger/enkeltkunder vil nok ikke motta dagens avis før i morgen, heter det i meldingen.

Noen bud melder at de har mulighet til å gjøre et nytt forsøk senere på morgenen, for å se om det er blitt strødd, men ikke alle bud har tid til dette, framgår det i meldingen.

Selskapet Trønder-distribusjon leverer papiravis for både Innherred, Trønder-Avisa og Adresseavisen. Selskapet er eid av Trønder-Avisa.