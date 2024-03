– Jeg kunne ønsket å få en avklaring. Jeg synes det har tatt lang tid, men jeg forholder meg til de prosessene Nord universitet mener de må kjøre, sier Kjerkol til NRK.

Universitetet startet den nye gjennomgangen av oppgaven 22. januar i år, etter at det ble klart at den hadde flere tekstlikheter med en annen masteroppgave.

Nord universitet kommer ikke til å offentliggjøre hva de kommer fram til, men Kjerkol har tidligere uttalt at det vil være naturlig for henne å gjøre det selv.

– Det at prosessen kan ta tid, skyldes at det gjøres grundig saksbehandling der studentenes rettssikkerhet blir ivaretatt, blant annet med klageadgang, ikke at Nord universitet jobber spesielt tregt, skrev rektor Hanne Solheim Hansen og dekan Elisabet Ljunggren i en kronikk som ble sendt ut til mediene i februar.