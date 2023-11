Etter flere henvendelser både onsdag og torsdag advarer politiet i Trøndelag nå om en hyppig form for telefonsvindel.

– De utgir seg for å være politi, men snakker engelsk. Det ringes fra norske søkbare nummer tilhørende uskyldige mennesker, skriver politiet i en pressemelding torsdag kveld.

Der skriver at telefonsamtalene er innspilte talemeldinger hvor det blir fortalt at den som mottar oppringningen har fått en arrestordre på sitt navn.

Meldingen er omtrent som dette:

«This is from the Norwegian police. It has been suspicious activity on your international ID-card. An arrestorder har been issued in your name. Press 1 to talk to an officer»

Direkte oversatt til norsk:

«Dette er fra norsk politi. Det har vært mistenkelig aktivitet på ditt internasjonale ID-kort. En arrestordre har blitt utstedt i ditt navn. Trykk 1 for å snakke med en betjent»

Politet skriver at det er bra folk tar kontakt om de mistenker at de blitt svindlet, men sier at det ikke er nødvendig om man legger på ganske raskt.

– Politiet jobber med å stanse denne svindelen, skriver de.