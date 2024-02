Samboerparet Emil Myhre Marienborg fra Oslo og Ingvild Reinaas Bjørshol fra Levanger omkom i en trafikkulykke på fylkesveg 26 i Trysil andre påskedag i fjor.

Etterforskningen er nå avsluttet og saken er henlagt, skriver VG. Det er ingen mistanke om ruspåvirket kjøring, og ingen er siktet i saken.

Rapporten som politiet har fått fra Statens vegvesen konkluderer med at bilen de to satt i fikk skrens og kom over i motgående kjørefelt hvor den kolliderte med en møtende bil.

Årsaken til skrensen er ikke avdekket, men snø og slaps i vegbanen kan ha vært årsaken, ifølge politiadvokat Vibeke Stolp Ekelands uttalelse til VG.

– Obduksjonsrapporten viser skader som er forenlig med ulykken, opplyser Ekeland. De to personene som satt i den andre bilen ble ikke alvorlig skadet i ulykken, ifølge VG.