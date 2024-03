Siste søndag i mars stilles klokka fram mot sommeren, fra 02.00 til 03.00.

Dermed mister du en time denne påskehelgen, men kan samtidig glede deg over lysere dager i tiden fremover.

Mobilen og digitale klokker stiller seg som regel av seg selv, men det gode gamle armbåndsuret, antakelig stekeovnsklokka og kanskje klokka på veggen må du stille selv.

Offisiell tid

Justervesenet har ansvaret for Norges offisielle tid. Du justerer atomklokker i laben, forsker på tid og bidrar til systemet for verdens felles tid UTC.

Slik justeres tiden. Foto: Justervesenet

Du lurer kanskje på hvordan PCen, nettbrettet eller mobilen din vet hva som er riktig tid. Svaret er at det er operativsystemet som tar seg av dette. PCer og mobiler har en selvstendig klokke som tikker og går selv når du skrur av eller kobler fra nettet, men er helt avhengig av operativsystemet for å få sjekket at klokka går riktig og for å få beskjed om at det er sommertid.

– Det store flertallet av operativsystem henter tid fra tidstjenere som bruker Network Time Protocol. Justervesenet har en åpen tidstjener som gir UTC-tid over nettverket til datamaskiner. Denne NTP-tjeneren svarer på omtrent 300 forespørsler i sekundet, altså 20–25 millioner i døgnet, forteller kommunikasjonsrådgiver Ina Marlen Andresen i Justervesenet i en pressemelding.

Til oktober

Men dette trenger du ikke tenkte på. Du må bare huske på å stille de enkle klokkene frem på søndag og nyte påskehelgen. Andre fikser resten slik at alle går sommeren i møte med åpne armer og presis tid.

Nå blir det sommertid frem til siste søndag i oktober. 27. oktober klokken 03.00 skal klokken stilles tilbake mot sommeren igjen, til klokken 02.00.