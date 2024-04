Sunniva beskrives som en rolig, snill og litt forsiktig katt som er på utkikk etter et for alltid-hjem. Selv om hun kan være litt forsiktig med brå bevegelser og lyder, elsker Sunniva kos og viser raskt sin kjærlige side når hun føler seg trygg, skriver Dyrebeskyttelsen.

Sunniva er sosial og trives i selskap med andre katter, og er en leken sjel som elsker å utforske både på egen hånd og sammen med fosterhjemmets private katt.

– Sunniva takker aldri nei til godbiter, og det er den absolutt sikreste vegen til hennes hjerte, fremhever organisasjonen.

Men så var det dette spesielle da. Sunniva er en skipskatt, og har noen ekstra tær.

– Vi leter etter et rolig kjærlig hjem for Sunniva, der hun kan få den tålmodigheten og forståelsen hun trenger for å komme ut av skallet sitt, skriver Dyrebeskyttelsen.

Hvis du tror du kan tilby det rette hjemmet, hører de gjerne fra deg. Du kan som vanlig sende inn en adopsjonssøknad på dnnt.no.