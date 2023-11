Fredag morgen var telefonsignalet helt borte i Inndal.

En opprørt Sverre Bjarne Inndal legger ikke skjul på alvoret når lokalavisa kommer på besøk.

– Det er en svært kritisk situasjon i dag. Det virker som om storsamfunnet nok en gang vender oss ryggen, med at telefonsignalet er borte. Jeg har en svært viktig forretningsavtale som jeg skulle gjennomføre i dag, som det er helt kritisk avgjørende at jeg kommuniserer via telefon, sier Inndal og forklarer:

– Jeg er en gammel mann og liker å ringe.

Han gjentar at storsamfunnet nok en gang svikter inndalingene ved at telefonsignalet er borte.

– Det har ikke kommet noe varsel. Ingen vet noe om hvorfor, og vi får ikke til å ringe og spørre. Livet står i sju stein, fastslår Sverre Bjarne Inndal.