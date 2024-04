Dyrebeskyttelsen Norge Nord-Trøndelag håper å finne et nytt hjem til hunnkatten Bianca. Den beskrives som en forsiktig frøken som trenger litt tid for å bli trygg.

– Når hun er trygg er hun veldig kosete. Bianca liker ikke andre katter, men tolererer dem på avstand. Vi ønsker å adoptere katten til et rolig og tålmodig hjem, skriver Dyrebeskyttelsen, som også påpeker at det må påregnes pelsstell for de som adopterer Bianca.

Hvis du har det rette hjemmet for henne, kan du fylle ut en adopsjonssøknad på dnnt.no.

Bianca har fått helsesjekk og er kastrert, den har ID-chip i nakken og øretatovering i venstre øret, og er også vaksinert og har tatt ormekur.