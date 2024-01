Morten Sætra (26) har takket nei til et tilbud fra Ham-Kam og skal i stedet være nær å signere for Levanger, melder TV2 onsdag ettermiddag.

– Sætra spilte to treningskamper på prøvespill i Ham-Kam, men takket nei da han ble forespeilet en rolle som andrekeeper, skriver kanalen på sitt nettsted.

Sætra er drammenser og har vært uten kontrakt siden årsskiftet.

Han har spilt til sammen 12 kamper for Strømsgodset i eliteserien, samt vært utlånt til Nybergsund, Elverum og Strømmen. Han har også spilt en god del cupkamper for Strømsgodset, blant annet stod han cupfinalen mot Rosenborg i 2018, der Nicklas Bendtner var en av kampens store spillere med sine to scoringer.

Han har også en U17-landskamp på CVen fra 2014.