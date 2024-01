– Jeg har jo en viss erfaring fra dette nivået, og et brukbart grunnlag for å vite hva som venter oss, sier superveteranen fremfor noen på Tobb Arena Moan.

Aktiv assistent

Like over nyttår ble det definitivt klart at suksesstrenerne Per Verner Rønning og Jo Sondre Aas fortsetter i klubben - og ikke bare for ett, men for minst to nye sesonger. Det skjer etter at duoen har vært fremgangsrike i LFK helt siden de overtok for nøyaktig fem år siden. 40-årige Per Verner Rønning er sjefen, mens Jo Sondre er assistent og en særdeles aktiv høyrehånd.

– Jeg føler vi har funnet en veldig god struktur og arbeidsfordeling mellom oss, og vi fortsetter med det som i fjor var rimelig vellykket, sier rennbyggen fra Grindal.

Mange klubbskifter

Han ble tatt opp i A-stallen til Rosenborg allerede som 16-åring i 2006, siden har ferden gått rundt om i landet - før han i 2016 kom til Levanger. I 2019 ble han hentet til Nest-Sotra, før han altså kom tilbake til trehusbyen. Den assisterende treneren leverte også prima varer på banen i den historiske fjorårssesongen, og entusiastene skal vite at han ikke har gjort sitt siste som spiller:

– Jeg begynner riktignok å bli en eldre mann, men føler jeg fortsatt har noe og gi. Og jeg har ingen planer om å legge skoene på hylla, bedyrer 34-åringen, som har spilt 1. divisjonsfotball for Ranheim, Sandefjord, Nest-Sotra og Moss. I RBK fikk han 14 eliteseriekamper.

Spillere på prøve

Nå venter en ny hverdag for Jo Sondre Aas og disiplene/medspillerne, og mandag ettermiddag er det duket for årets første trening. Polar-kulda later heldigvis ut til å være på hell, og det diherdige banemannskapet på Moan vil temmelig sikkert by på en innbydende kunstgress-matte når sesongen starter i ny divisjon. Trenerduoen vil bygge videre på braksuksessen fra 2023.

– Vi går i gang med en tropp nesten identisk med den vi rykket opp med, men den vil aktuelt å hente forsterkninger. Den første uka kommer det kanskje en eller to spillere inn til prøvespill, bedyrer Jo Sondre Aas, som har klokkertro på den første nye forsterkningen: 188 centimeter høye Herman Stang Stakset (23).

Hull etter Sander

– Herman har en utrolig bra fysikk, er teknisk god - og jeg forstår godt at Brann ønsket å beholde ham i Bergen. Nå hadde han fullført kontrakten der, og valgte å komme til oss. Det er jeg glad for, medgir 1989-modellen.

Levanger planlegger å spille en treningskamp allerede i januar-måned. Motstander er ikke klar, men det kan være duket for et lokalderby mot Verdal. 3. divisjonslaget har som kjent hentet trenere fra LFK, og løfterike Sander Sandvik vil bli savnet i teamet på Moan:

– Vi må ha inn en erstatter for Sander, og vi må engasjere en spillerutvikler. Og vi har noen kandidater på blokka.

Ranheim siste test

Treningskamp-programmet er ikke endelig banket, men det ligger an til tøff matching. LFK har blant annet avtalt oppgjør mot Aalesund, som rykket ned fra eliteserien, og mot Østersund fra den svenske Superettan. Fra 5. til 12. mars skal troppen på treningsleir til spanske Marbella - en leir som Norges Fotballforbund tilbyr alle klubbene i de to øverste divisjonene.

Rosenborg reiser allerede onsdag på et to uker langt opphold på Gran Canaria, og skal tilbake til Spania enda en gang i løpet av vinteren. LFK har forespurt Rosenborg om en treningskamp, men har ennå ikke fått noe svar. Men det blir helt sikkert nabo-oppgjør mot Stjørdals-Blink, mens divisjonskollega Ranheim er generalprøven før seriestart.

P.S.:

Levanger serieåpner borte mot Åsane i Bergen den 1. april, som i år er 1. påskedag. Sesongens første hjemmekamp er mot Moss bare fem dager senere.