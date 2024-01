På en pressekonferanse fredag klokken 11 offentliggjorde sportssjef for hopplandslaget Clas Brede Bråthen at han sier opp sin stilling.

– Jeg føler at jeg har talt for døve ører, sa han, og mente at han har blitt motarbeidet i utviklingen av norsk hoppsport.

Redd for at god tid er forbi

Samtidig uttrykte han stolthet over å ha vært med på å bygge en kultur der Norge som et lag har brakt heder og ære til landet, og ikke bare enkeltindividene.

– Jeg er imidlertid redd for at den tiden nå er forbi, sa Bråthen.

Takker ildsjelene

I tillegg til pressekonferansen sendte han også ut en lang pressemelding om avgjørelsen, med historien fra han selv ble kjent med idretten da faren tok ham med i bakken tidlig på 70-tallet, frem til i dag.

– Det som mest av alt har brent seg fast i hjertet mitt er å få jobbe side om side med de mange ildsjelene som har viet livet sitt til hoppsporten, skriver Bråthen, og navngir blant andre Jan Skevik og Aasmund Sprauten.

Familien merket forskjell

Clas Brede Bråthen bedyrer at det aldri var noe tema å slutte i jobben uansett hvor tøft det var, men i høst sa familien at det ikke gikk lenger. De savnet den gamle versjonen av Clas Brede, den som så muligheter og ikke problemer.

Etter VM i skiflyging i Planica i mars er det definitivt slutt.