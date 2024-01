Per Verner Rønning og Jo Sondre Aas har signert nye kontrakter med LFK. Det skriver T-A.

Det har hele tiden ligget i kortene at den suksessrike trenerduoen blir med videre. Nå bekreftes dette av styreleder Svein Myhr.

Rønning og Aas hadde en ettårskontrakt i 2023 med opsjon på forlengelse i 2024, som nå ifølge T-A er blitt til en toårskontrakt ut sesongen 2025 for begge.

– Never change a winning team, sier styreleder Svein Myhr til avisa, som også skriver at Stein Arne Åsland blir daglig leder i en eller annen prosentvis stilling og at det skal ansettes en sportssjef. Det er lisenskrav fra forbundet om dette i minst tjue prosent stilling.