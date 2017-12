Slike varsler må tas på dypeste alvor

Meninger

Det er alvorlige påstander som det er varslet om til kontrollutvalgets leder i Verdal, John Hermann. Flere varslere hevder kommunen bryter anbudsreglene ved kontraktstildeling. Det vil ikke være rett å avfeie saken. John Hermann ble varslet for første gang i februar, og han må tas på alvor når han uttaler at «hvis flere av de påstandene som er kommet kan bekreftes, så er det alvorlig».

Saken ble lagt fram i lukket møte i kontrollutvalget sist onsdag. Allerede torsdag var Hermann i møte med rådmann Jostein Grimstad. Etter gjennomgangen er rådet fra Grimstad at det tas en forvaltningsrevisjon for å se om det foregår noe galt i forholdet mellom kommunen som oppdragsgiver og firma som gjør oppdrag for dem. Dette er fornuftig av rådmannen i Verdal. Kommunen må ta slike beskyldninger på det dypeste alvor og komme til bunns i påstandene som er framkommet.

«Den riktige siden». En klok mann har sagt at «en sak kan sees på fra minst tre sider. Fra min side. Fra din side. Og fra den riktige siden.» Dette er opplagt en slik sak, også når vi fredag får uttalelser fra de andre medlemmene av kontrollutvalget. Varamedlem Knut Johansson, som møtte onsdag, skriver følgende i en epost til oss: «Når slike påstander som etter vår mening og viten er behørig undersøkt av uhildet part og funnet grunnløse, fortsatt får versere i media og i kommunen, finner vi det riktig og klokt av rådmannen når han i dag i Innherred ber Kontrollutvalget foreta ny forvaltningsrevisjon.»

Knut Johansson slår altså fast,fra sin plass, at påstandene er grunnløse. Hans oppfatning er annerledes enn kontrollutvalgets leder, som så langt jeg kan forstå ennå ikke har konkludert med om det er gjort noe ulovlig. Johansson finner det likevel riktig og klokt av rådmannen å opptre slik han nå gjør.

Har mottatt tips. Det som kalles «å varsle» i arbeidslivet, kalles «å tipse» i min bransje. Jeg legger ikke skjul på at ting også har kommet meg for øre hva angår denne saken, langt mer enn det som har stått på trykk i lokalavisa. Både av hensyn til kommunens renomme, og av hensyn til de og dem som har fått mistankens lys over seg, mener jeg det er fornuftig at man nå kommer til bunns og får avklart hva som er «den riktige siden».

Leder i Innherred 2. desember 2017