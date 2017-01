En trygg og god julefeiring med familien er snart over, med vind & regn og forkjølelse som eneste forstyrrende element. Et nytt år nærmer seg, og oppsummeringen av nyhetsåret 2016 viser terror, krig og mennesker på flukt. Kontrastene blir tydelige, er det noe vi kan gjøre?

Jeg har valgt å være frivillig i Levangers unge sanitetsforening. Vi er en del av Norske kvinners sanitetsforening (N.K.S.), Norges største kvinneforening som har vært en veiviser til velferdssamfunnet siden oppstarten for 120 år siden. Da vi startet Levangers unge sanitetsforening i 2011 tok vi utgangspunkt i N.K.S. sitt formål om å bidra til et trygt og inkluderende samfunn. Hva kan vi bidra med i Levanger? Hva ønsker vi å gjøre noe med i vårt lokalsamfunn? Etter en idedugnad med våre medlemmer kom vi fram til at inkludering var noe vi ønsket å arbeide videre med.

Gjennom badeprosjektet har vi bidratt til inkludering av kvinner og barn med innvandrerbakgrunn, de har blitt tryggere i vann og flere har lært seg å svømme. I samarbeid med Frivilligsentralen, Røde kors og andre organisasjoner arrangerer vi hver uke Kafe Verden på Dampskipsbrygga i Levanger. En møteplass der man kan få kjøpe rimelig og god middag, ofte underholdning og aktiviteter for de som kommer innom. En inkluderende arena åpent for alle i Levanger, der man er velkommen som gjest og som frivillig.

Både badeprosjektet og Kafe Verden gir oss som deltar et større nettverk, det er en arena der du som frivillig gjør en innsats og betyr noe for andre. I tillegg til disse faste aktivitetene hele året har vi også i år samarbeidet med kjøpesenteret Magneten om innsamling av julegaver. Gjennom godt samarbeid med ulike tjenester i Levanger kommune vet vi at gavene kom fram til de som trenger det.

Vi er i gang med planleggingen av våre aktiviteter i 2017, badeprosjektet og Kafe Verden videreføres. Viktige tema kommer på folkemøtet og andre arrangement, vi skal også selge fastelavensfjær til næringslivet og stille med tablå på fakkelnatta. Flere ideer kommer sikkert, med flere medlemmer og flere frivillige kan vi få til enda mer i vårt lokalsamfunn.

Som lokalforening i N.K.S. bidrar vi også til nasjonale satsingsområder innen for kvinnehelse. Visste du at sanitetsforeningene de siste 15 årene har finansiert forskning på kvinners helse og livsvilkår med over 100 millioner? I tillegg til forskning har N.K.S. hatt fokus på kroppspress, skjønnhetstyranniet, psykisk helse og bekjempe vold mot kvinner. Dette er temaer vi også har hatt fokus på lokalt i Levanger.

Vi er til for andre!

Ved å melde deg inn i saniteten støtter du vårt viktige arbeid, både lokalt og nasjonalt. Ved å engasjere deg som medlem i Levangers unge sanitet kan vi garantere at du lærer noe nytt og treffer mange flotte damer. Har du ideer til hva vi kan gjøre for vårt lokalsamfunn? Ønsker du å bli bedre kjent med oss?

Velkommen i vår heiagjeng!

Leder Levangers unge sanitetsforening