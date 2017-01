«I overkant ambisiøst» fra kulturfolket

Torsdag ble det lagt fram en ambisiøs plan for utbygging av kulturbygg i Levanger. En prosjektgruppe mener de har tatt politikerne på alvor når de har utredet og kommer med konkret forslag om å ombygge, restaurere og bygge nye kulturbygg på tre ulike plasser i sentrum av byen. På havna skal vaskeriet bygges om med kulturscene og blackbox. Ærverdige Festiviteten skal opprustet og dyrkes som et rent kulturbygg. Og midt i smørøyet vil de rive dagens bibliotekbygg og reise et helt nytt bygg som skal inneholde kino og bibliotek. Dette kan bygges ut over tid, og den totale prislappen er beregnet å være vel 200 millioner kroner.

I skuffen. Prosjektgruppa, med kultursjef Guri Sivertsen i spissen mener det har svart på kommunestyrets bestilling, etter at politikerne for ett års tid siden ba om å få utredet ulike alternativer for kulturbygg i Levanger. Førstereaksjonen fra politikernes side, slik du kan lese dem i dagens avis, tyder på at de synes forslaget går for langt. «I overkant ambisiøs», er ordene som brukes av posisjonens talsmenn Robert Svarva (Ap) og Børge Lund (KrF). I det ligger det vel en antydning om hvor saken kan komme til å ende. I verste fall som en ny skrivebordsrapport.

En tid for alt. Kulturhus har hatt en dårlig klang i det politiske miljøet i Levanger gjennom flere tiår. Det ligger mange ulike rapport, utredninger, skisser og plantegninger i den nevnte skrivebordsskuffa. Alle har de det til felles at de ble sett på som for ambisiøse av dem som styrer kommunen. Det har vært en tid for mye i Levanger, for skole, for idretten og akkurat nå er det tida for store investeringer innenfor helse og omsorg. Men de som har ventet lengst, de som har ventet på en tid for å bygge en arena for kulturutøvelse, har så langt gjort det forgjeves.

For ambisiøst. Det vil overraske meg dersom kulturen denne gangen får napp hos politikerne. I alle fall hvis de mener alvor med alt som foreslås fra prosjektgruppa. Det er nok flere enn Svarva og Lund som vil oppfatte dette som «i overkant ambisiøst», samtidig som kommunen står midt oppe i milliardinvesteringer på helsesektoren og nettopp har fullført det samme på skolesektoren. Det tar tid før det blir en tid for kulturbygg i Levanger.

(Lederkommentar i Innherred 14. januar 2017)