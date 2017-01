Dette smaker ikke godt!

Terje Stensholm fortalte lørdag en meget sterk historie om 100-åringen som ble kasteball i den kommunale eldreomsorgen i Verdal. Debattinnlegget i lokalavisa er i løpet av helga lest av mange tusen personer over hele landet. Det har avstedkommet mange ulike reaksjoner.

Også sentrale politikere, blant annet leder og medlem av Stortingets helse- og omsorgskomité, har vært inne i diskusjonen med utgangspunkt i den hjerteskjærende saken fra Verdal. Diskusjonen gikk blant annet på Stensholms profil på Facebook, men enda mer på Facebook-gruppa «Verdig eldreomsorg» der flere hundre har tilkjennegitt sin mening eller delt innlegget om eldreomsorgen i Verdal.

Lovfestet rett? Diskusjonen har blant annet gått på hva den egentlig er verdt, den av Stortinget nylig vedtatte lovfestede retten til sykeheimsplass. Fremskrittspartiet Kari Kjønaas Kjos, lederen av helse- og omsorgskomiteen, skriver at om kommunen legger ned plasser og plutselig trenger en plass, må de kjøpe privat eller hos en annen kommune.

Tove Karoline Knutsen, en av Arbeiderpartiets medlemmer av komiteen har en annen forståelse: «Dessverre er den såkalte «retten» til sykehjemsplass en av regjeringens mange ukloke «skrivebordsreformer» i eldreomsorgen. Dette var et tiltak alle advarte mot da det ble behandlet i Stortinget. Pasient- og brukerombudene sa rett ut at dette er å lure eldre mennesker.»

Her trengs det opplagt en avklaring. Når oppfatningene er så delte, er dette mer til forvirring eller oppklaring hos dem som står midt oppe i det.

Fortsatt stengt? Også i det politiske miljøet i Verdal er det delte meninger om hva som må gjøres i kjølvannet av flere sterke historier om følgene av stengte rom på sykeheimen. Opposisjonen tar til ordet for å ta tomme rom i bruk i påvente av at det blir avklart hva kommunen egentlig skal satse på. Skal de bygge et stort helsehus, eller skal dagens sykeheim renoveres? Det høres ut som et fornuftig standpunkt. Alternativet er måneder eller år med underdekning og mangel på tilbud.

Den omtalte 100-åringen døde natt til lørdag. Historien om hans siste måneder lever videre. Og det er grunn til å frykte flere lignende fortellinger framover. Dette smaker ikke godt!

(Lederkommentar i Innherred 17. januar 2017)