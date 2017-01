Det som opptar oss og som vi prater om

Ofte ønsker de en presentasjon av avisa, hvordan det har gått med oss så langt, men jeg blir også utfordret på ting i tida som opptar meg. Jeg har hatt to – tre slike besøk nå på nyåret. En gjenganger fra min side, men som også treffer forsamlingen, er debattklimaet vi nå ser i kjølvannet av at Donald Trump er blitt president i USA. Sporene fra presidentvalgkampen, og det vi har sett etterpå, har overslag også her på berget. Det har skapt et nytt debattklima der bekymres over en utvikling der begreper som «falske nyheter», «post-fakta», «alternative fakta» og «data-hacking» er blitt litt dagligdags. Den som juger og jukser ser ut til å ha bedre kår enn den som er mer gammeldags og tror en kommer lengst med sannheten. Dette opptar mange.

Når vi så blander dette med ikke bare trusler men også gjennomført terror og død fra muslimske ytterliggående, står vi i en situasjon som virker veldig skremmende. Vi vet ikke helt hvor utviklingen går. Det er heller ikke helt tydelig hvem vi velger å støtte oss til og tro på for å bringe verden videre.

Opptar mange. Dette er storpolitikk utenfor vår kontroll, vil noen si. Det har de nok rett i. Jeg tror likevel det er viktig at vi taler og samtaler om slike spørsmål. For det kommer oss veldig nært, ikke bare gjennom ulike massemediene, men også i den daglige praten. Bare se på hvor mange av oss som sist helg var opptatt av presidentinnsettelsen i Washington. Jeg vil tro at dette var samtaleemne ved de fleste middags- eller kaffebord gjennom helga. Sosiale medier flommet over av ulike meninger. Selv om det som skjedde er langt unna, i tid og kilometer, er det ikke lenger unna enn at enhver av oss kjenner det på kroppen eller på psyken. Det alene er grunn god nok til at vi ikke skal la være å drøfte, diskutere, veie og fundere rundt det som holder på å skje.

I skrivende stund gjør jeg meg klar til et nytt møte. Mandag kveld hadde jeg avtale med Rotary-foreningen i Åsen. I helga var nok også de vel så opptatt av hvilken veg og retning Trump tar Amerika, som hvor den nye E6 gjennom bygda skal gå. Jeg ser fram til å diskutere spørsmålet med oppegående åsbygg.

Vi løser nok ikke alle verdensproblemene. Selv om vi liker å tro det selv.