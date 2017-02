Enn om det var du som bodde i et land uten ytringsfrihet, pressefrihet eller religionsfrihet.

Enn om det var du som fikk oppleve den arabiske våren med håp om et liv i frihet.

Enn om det var du som så ble møtt med tåregass, kuler og arrestasjoner.

Enn om det var du som så at byen din ble bombet fra fly og granater og at mennesker ble beskutt av soldater.

Enn om det var du som så at nabolaget ble utslettet og mange mennesker ble lemlestet eller drept.

Enn om det var du som opplevde at din sønn, di datter, din kone, din mann, din far, di mor eller andre fra din familie, dine venner eller dine naboer ble drept eller skadet etter utallige angrep fra fly og granater.

Enn om det var du som fikk se den maltrakterte kroppen til en av dine nærmeste, eller du som fant den avrevne armen til en nabo eller bare skoen som var igjen etter en venn etter at en selvmordsbomber sprengte seg på markedet du var for å handle.

Enn om det var du som ikke lengre tok sjansen på at du og dine skulle berge i det helvete som bombene, granatene og snikskytterne skapte og fant ut at du måtte rømme med familien din.

Enn om det var du som kom som en av en million flyktninger til nabolandet og opplevde at ingen ønsket å ha deg der og ingen kunne hjelpe deg med bosted eller mat.

Enn om det var du som måtte betale alt du hadde for å få med familien i en overfylt båt over Middelhavet.

Enn om det var du som overlevde da båten kantret og alle andre av din familie bare forsvant.

Enn om det var du som ble fraktet til ei flyktningeleir med kun et dårlig telt å bo i med dårlige hygiene, lite mat og drikke.

Enn om det var du som opplevde at flere i leirene døde av matmangel og kulde.

Enn om det var du som på egen hånd klarte å komme videre og til det landet du hadde drømt om, bare for å bli plassert i ei ny leir.

Enn om det var du som etter et år i et flyktningmottak fikk beskjed om at myndighetene ikke trodde du var så ung som du hevdet, at du ikke kom fra det landet du hadde oppgitt, at det var trygt å dra tilbake til den regionen du kom fra (enda FN sa noe annet).

Enn om det var du! Enn om det var du! Enn om det var du!

Hva hadde du gjort da?

Ulf Thyrhaug