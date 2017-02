Navnestrid om en veistubb på Bruborg i Levanger

I «Innherred» ser vi at det er en navnestrid om stikkveien nederst i Brusvebakken skal hete «Olaf Eklos veg» eller «Østeråsvegen».

Vi skal ikke legge oss opp i denne diskusjonen, men det kommer fram at vegstubben er privat. Og det stemmer!

Går vi inn på Kartverkets heimeside over tinglyste eiendommer, kommer det fram at veigrunnen tilhører Brusve; gnr 275, bnr 9. For da Frol kommune kjøpte Brusve i 1949 for kr. 42 000,- fulgte veigrunnen med, og ble seinere overtatt av Levanger kommune ved kommunesammenslåingen i 1962. I 1984 ble siste overdragelse gjort, idet Levanger Museum (siden 1998 en selvstendig frivillig organisasjon under navnet Bymuseet i Levanger) overtok bygninger og fire mål hage/park og fikk skjøte på Brusves omkringliggende herligheter. Bymuseet er således eier av denne veistubben fra Jamtvegen/Brusvebakken og fram til «Olaf Eklos veg» nr 4.

Av Kartverkets opplysninger (vedlagt kart med gul fargemarkering) ser vi videre at Bymuseet eier flere tomter og veigrunner på Bruborg! Vi eier parken rundt Brusve, veigrunnen til «Gamle Kongeveg» fra Brusve fram til «Aldersheimsbakken», hele «Aldersheimsbakken» opp til krysset mot «Jamtvegen», «Ringvegen» fra Brusve til krysset med «Aldersheimsbakken», en del av «Ankolmvegen» til «Engvegen», «P. V. Nilsens veg» og en gangsti opp fra «Ringvegen»!

Er det ikke på tide - rådmann Stene - at vi rydder opp i de uklare og uoversiktlige eiendomsgrensene på Bruborg? Kanskje må Bymuseet i Levanger ansette sin egen veisjef for å holde orden og kreve toll for bruk av alle veiene våre?

Sveinung Havik

Leder. For Bymuseets styre