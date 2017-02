Jeg synes at voksne ikke ser de som er yngre. Bare fordi vi er yngre enn dere, betyr ikke det at vi er dummere eller tar bare dårlige valg. Vi har ikke bare dumme og dårlige ideer.

Vi kan lære dere noe, og dere kan lære oss noe. Vi har ikke de samme erfaringene som dere har, men vi har også erfaringer som dere ikke har. Vi har vokst opp med teknologi og global oppvarming, men vi har ikke en lang utdannelse.

Jeg tror at mange på min alder (inkludert meg) føler seg undertrykt når det gjelder avgjørelser som påvirker oss. Når unge føler seg undertrykt, er det lett å føle seg verdiløs, å føle at man ikke blir hørt. Og når man føler at man ikke blir hørt, føler man lett at det ikke er noe vits i å prøve.

Det tar bare fem minutter å høre på meningene til de som er yngre. Du må bare bry deg om det vi sier. Hør på oss! Dere må bare bry dere.

Vi kan gjøre store forandringer. Bare fordi man er ung, betyr ikke det at man er dum, og at man ikke bryr seg om noe. Vi ser ting fra et annet perspektiv enn dere, et perspektiv som ser andre ting enn dere. Hvis dere hører på oss, føler vi oss ikke undertrykt og usett.

Hvis dere bare bryr dere om det vi sier, går det an å gjøre en forandring. Vi er deres fremtid. Det dere bestemmer nå, er med på å bestemme hvordan vårt liv blir. Hvis vi kan vise dere hva vi synes og vet, kan det hjelpe dere til å se ting på en annen måte.

Vi trenger dere, og jeg tror at dere også trenger oss, dere trenger oss til å se ting på en annen måte.