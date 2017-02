Psykiatere advarer mot Trumps mentale tilstand

Dette skrives i et brev til The New York Times, hvor 35 psykologer, psykiatere og sosialrådgivere advarer mot Trump som president på bakgrunn av en vurdering av hans mentale tilstand.

Trumps taler og handlinger viser manglende evner til å tolerere synspunkter, som er annerledes en hans egne, som videre leder til reaksjoner med raserianfall. Hans ord og adferd viser en manglende evne til å vise empati, står det i brevet.

Det er oppsiktvekkende når psykiatere begynner med diagnostikk på en offentlig person i USA.

Videre står det i brevet er det er deres plikt og komme med dette utspillet nå, og er underskrevet av Lance Dodes, pensjonert professor i psykiatri ved Havard Medical School og Joseph Schächter, tidligere formann for forskningskomiteen, - International Psykoanalytisk forening.

I brevet konstaterer de at folk som Trump mangler empati og toleranse og fordreier virkeligheten. Slike personer godtar ikke fakta, eller mennesker som gir beskjed om det som er fakta.

De beskriver Trumps angrep på pressen, vitenskapsfolk og det juridiske system i USA.

I tillegg til Dodges og Schächter har også andre psykiatere gått ut offentlig med kritiske kommentarer til Trumps helbred. De mener at Trump lider av en rekke personlighetsforstyrrelser, deriblant nacissisme.

Asbjørn D.K. Eklo