Avgjørende med nye letearealer

Norsk olje- og gassnæring vil i all overskuelig framtid være en bærebjelke i norsk industri og næringsliv. For å sikre nye, trygge arbeidsplasser og ikke minst verdens beste velferdsstat trygge inntekter, er det helt avgjørende at storting og regjering legger til rette med gode rammebetingelser for det som har vært norsk industri- og næringslivs viktigste næring de siste 50 år. Da er det avgjørende å gi norsk olje- og gassnæring tilgang på nye letearealer.

Tiden er derfor overmoden for å gjennomføre en konsekvensutredning av de mulige oljefeltene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Å åpne opp for en konsekvensutredning vil kunne skape forutsigbarhet med tanke på tilgang på nye letearealer. Verdal kommune er blant de kommunene i Norge hvor aktivitetsnivået i norske olje- og gassnæring er helt avgjørende for fremtidig, lokal samfunns- og velstandsutvikling. Det er helt åpenbart at inntektene fra olje- og gassvirksomheten har vært svært viktig for at Verdal kommune som lokalsamfunn har evnet å bygge opp det som i dag er Norges tredje største industripark, bestående av en konkurransedyktig og solid leverandørindustri, og et pulserende, omkringliggende næringsliv. Dette har i sin tur gitt Verdal kommune rollen som en regionalt, svært viktig arbeidsplassprodusent. Statens inntekter fra norsk olje og gass har også vært en forutsetning for å kunne skape verdens beste velferdsstat. Det er ringvirkningene av denne rike næringen som har lagt grunnlaget for norske sykehjem, skoler og samtlige deler av offentlig virksomhet i landet vårt.

I havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja er fiskeriressursene grunnlaget for bosetting og verdiskaping. I disse havområdene er det sannsynligvis flere områder hvor fiskeri og havbruk er så viktig at det ikke er forenelig med petroleumsvirksomhet. I slike områder bør fiskeri og havbruk prioriteres. En konsekvensutredning vil derfor bidra til nødvendig kunnskap om hvor disse områdene er, og ikke minst hvordan disse ressursene skal forvaltes. En konsekvensutredning skal også kunne fastsette innenfor hvilke betingelser olje- og gassvirksomhet skal kunne drives, både operasjonelt og teknologisk. Det bør heller ikke være slik at en konsekvensutredning fører til automatisk åpning av hele eller deler av et område.

Olje- og gassindustrien er imidlertid også en næring hvor aktivitetene og de ansatte er spredt ut over hele landet. Økt aktivitet betyr flere arbeidsplasser, høyere skatteinntekter og større verdiskaping til glede for distriktene og hele landet. Høstingen av ressursene har i en årrekke foregått på en ansvarlig måte. Samtidig har olje- og gassindustrien gitt Norge tidenes kompetanseløft. Det er viktig å bruke denne kunnskapen til å sikre at Norge fortsatt kan bidra til å utvikle alle trinn i verdikjeden i den globale olje- og gassvirksomheten. Uten framtid for denne virksomheten vil kunnskapsgrunnlaget forvitre, og Norge vil ha et dårligere grunnlag for å kunne spille en ledende rolle, eksempelvis innen miljø- og klimateknologi. Det er kun gjennom en konsekvensutredning vi kan få svar på hvilken verdiskaping og utfordringer olje – og gassvirksomheten vil kunne representere i områdene som ennå ikke er åpnet for petroleumsvirksomhet. Med en balansert og god utvikling - som gir oss arbeidsplasser innenfor mange næringer - som utgangspunkt, skal det være mulig å forene interesser som i dagens debatt om Lofoten, Vesterålen og Senja ser ut til å stå i sterk motsetning til hverandre.

Norge har høstet internasjonal heder og anerkjennelse for sin brede kunnskap innenfor verdikjeden knyttet til petroleumsnæringen samt miljø- og klimateknologi. Får ikke denne næringen en framtid vil dette kunnskapsgrunnlaget forvitre sammen med Norges ledende utgangspunkt innenfor klimateknologi. Det er derfor viktig at vi ikke lar sjansen til å utforske potensialet for fremtidig verdiskaping i disse områdene gå fra oss.

Tor Martin Nordtømme

Kommunestyremedlem

Verdal Arbeiderparti