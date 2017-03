Lojalitet - ærlighet - respekt

Vi har mottatt dette leserinnlegget fra mannskapene ved Levanger og Ytterøy brannstasjon:

Felles uttalelse og støtte til ledelsen i Innherred brann og redning vedrørende prosessen for fremtidig organisering og drift.

Vi mener både prosess og framlagt innstilling til fremtidig brannordning i Innherred samkommune har vært gjennomført og ledet på en svært god måte. Dette burde være et meget godt grunnlag for politiske vedtak som vil gi en framtidsrettet brannordning innenfor forsvarlige økonomiske rammer, og som tilfredsstiller dagens- og fremtidens lovverk.

Vi kunne selvfølgelig ønsket at arbeidsgruppene kunne gitt en mer samstemt innstilling og klart å gjennomføre en prosess i tråd med vårt verdigrunnlag. Verdigrunnlaget i IBR skal ligge til grunn for alt vårt arbeid. I samarbeid både med eksterne og interne samarbeidspartnere, med felles mål om å løse alle våre oppgaver.

Dagens ledelse har lagt ned et stort arbeid i den senere tid for at kompetanse, fellesskap, samarbeid og fremtidsrettede løsninger skal kunne innarbeides sammen med nye krav og innenfor akseptable økonomiske rammer. Derfor synes vi det er beklagelig at vår ledelse utsettes for påstander, som etter vårt syn er urettmessige, til dels usaklig og på en lite profesjonell måte. Noe som harmonerer veldig dårlig med vårt felles verdigrunnlag.

Som ansatte og tillitsvalgte må det være et legitimt krav at vi i slike prosesser forholder oss til ledelsen på en konstruktiv måte og går gjennom de kanaler hvor slikt arbeid skal gjennomføres og utarbeides. Ærlighet, samarbeid, lojalitet til ledelse og prosesser burde være et rimelig krav i dette arbeidet.

Når et politisk vedtak i saken er fattet håper vi at vårt slagord «Vår beredskap – din sikkerhet», og vårt felles verdigrunnlag vil ligge til grunn for alle som har ansvar for det videre arbeidet i Innherred brann og redning i fremtiden.

Mannskaper ved Levanger Brannstasjon

Mannskaper ved Ytterøy Brannstasjon

Støtte fra Frosta

I samme oversendelse ligger også er Frosta brann og rednings vurdering av samarbeid med Innherred Brann og redning fra og med 01.01.2016. Her er den:

Etter at ny brannsjef tiltrådte har vi sett en betydelig positiv utvikling for vårt brannvesen og IBR. Han har en åpen og inkluderende måte å involvere alle berørte i det som skjer innenfor brannvesenet, både i det daglige og gjennom prosesser som han har startet på og gjennomført.

Frosta brann og redning

