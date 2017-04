Planer om utbygging i Sjøgata er lagt ut på høring. Det gjelder riving av tidligere Felleskjøpsbygget -senere Levange Postkontor, for å gi plass til bl.a. boligbygging.

Sjøgata er nå pusset opp fra Sundgata og fram til og med Museumsbrygga.

Det er blitt et fint anlegg med den nye Sjøparken hvor statuer av to rådyr myser ut over Sundet i retning sine mange artsfrender på Ytterøya. Forbonden med sin stolte hest og kjøredoning er en fin markering inn til Museumsbrygga med presentasjon av Jämtlandshandelen, grunnlaget for Marsimartnan. Hele området avslutter det fine parkdraget tvers gjennom Levanger sentrum.

Men, kjære planleggere og ansvarliger politikere. Sjøgata slutter ikke her. Den fortsetter videre forbi den bastante betongbygnigen, fram forbi byens siste allmenning, ferjeleiet og fram til Gunnlaug Ormstunges gate.

Den framlagte reguleringsplanen omfatter store deler av denne strekningen. Her har Levanger kommune mulighet til sørge for at den nye bebyggelsen ikke stenger nok en kontakt mellom Sundet og Sjøgata, ved å hindre at parkeringsplassen mot den siste allmenningen, ikke blir bebygd. Dampskipsbrygga ble berget da Felleskjøpet bygde ut. Nå er muligheten til å gjøre et tilsvarende vedtak i andre enden.

Tyngden av Levanger sentrums kulturminner ligger i bykjernen. Det er her Levanger sentrums historiske basis finnes. Byen er resultatet av en dynamisk utvikling og kan ikke stoppes på et gitt tidspunkt, men våre handlinger i dag er bestemmende for hvordan byens historie kan leses også i framtda.

I boka «Myten om framsteget» sier den finske filosofen Georg Henrik von Wright:

«I mitt sökande har jag i vårt historiska forflutna velat finna de krafter som styrt utvecklingen fram til vår tid og vilkas projicering på framtidens bildskjärm hjälper oss at ana vart vi er på väg.»

Jeg tillater meg å anbefale kultursjefen og byantikvaren å invitere PUK sine medlemmer på en aldri så liten befaring i Sjøgata før en beslutning om utbyggingsplanene blir vedtatt.

Einar Weiseth

pensjonert miljøversjef i Levanger kommune