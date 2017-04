Benedikte (12): – Ikke si ting til andre, som du ikke vil høre selv

Jeg synes at alle burde bli flinkere til å tenke seg om før de sier/gjør ting. Man må tenke «hvordan hadde jeg syntes at dette hadde vørt hvis noen hadde sagt dette til meg/gjort dette mot meg?» Ofte, spesielt ungdommer, har lettere for å si stygge ting på internett. Det er ikke gøy for noen å få en stygg kommentar, selv om man er på nett. Det er viktig å huske på at bak skjermen sitter en ekte, levende person. Alle tenker stygt om andre noen ganger, men du skal ikke si noe til andre som du ikke hadde likt at noen hadde sagt til deg.

Det handler også om ting man gjør. Hvis du smiler til noen, er det stor sjanse for at du får et smil tilbake. Men hvis du sier noe stygt til noen, er det stor sjanse for at de sier noe stygt tilbake. Når søsken krangler, starter det ofte med at en vil at den andre blir sur. Men hvis man ikke blir sur, synes ikke de det er noe gøy, og de slutter oftest. Hvis man sier unnskyld for ting man har gjort, er det mye større sjanse for at noen andre sier unnskyld til deg, når de har gjort ting mot deg.

Jeg sier ikke at man bare burde si unnskyld for at folk skal si unnskyld tilbake, men fordi det er viktig å ikke starte en stor krangel ut av ingenting, og fordi det er viktig å be om tilgivelse. Når man er foreldre, lærer, jobber i barnehage og lignende, er det viktig å si «kan du sende meg?» og «takk», i stedet for å si «gi meg!» og å være utakknemlig. Du kan ikke forvente at en seks åring sier takk og kan du sende meg, hvis de voksne rundt barnet ikke gjør det selv.

Det er like viktig for alle å tenke seg om, om de tingene de sier/gjør er bra eller ikke. «Det du vil at andre skal gjøre mot deg, skal du gjøre mot dem» er like viktig uansett alder, kjønn eller religion. Hvis jeg sier noe fint til deg, sier jeg det ikke for at du skal si noe fint tilbake, men fordi jeg vil at du skal bli glad.

Benedikte Maria Kjølsvik (12)