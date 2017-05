Her må det belæres!

I ett flammende innlegg fra Høyre representanten Solberg påpekes det avsky mot hovedparolen i årets 1.Mai tog.

Hvorfor Solberg ikke skjønner hvorfor en samlet fagbevegelse vil avsette regjeringen er meg ett mysterium. Har ikke alle tillitsvalgte ett ansvar for å bidra til å sikre våre medlemmers faglige rettigheter, og ett fortsatt trygt og sikkert arbeidsliv?

Nåværende regjering har ikke bidratt til å bedre våre medlemmers hverdag, tvert imot. Er det da ikke naturlig at vi ønsker en regjering som spiller på lag med fagbevegelsen og ikke imot? At dette skal være rart for høyre representanten kan jeg ikke fatte.

La oss heller ikke glemme at flere fremtredende politikere i dagens regjering ønsker å avskaffe 1. Mai som helligdag. Så ja: Nytt flertall! Ny regjering!

Eric Berget

Leder, Elektropersonalets Forening avd 66 i Norsk Jernbaneforbund