«Vi ruster Norge for fremtiden»

I løpet av denne regjeringsperioden har vi doblet samferdselsbudsjettet, gjennomført kommunereform, høyskolereform, politireform og redusert det samlede skattetrykket med 21 milliarder kroner. Vi har redusert personskatten for alle til 24%, redusert selskapsskatten til 24%, fjernet arveavgiften og redusert formueskatten. I tillegg har vi begynt å bygge vei helhetlig, i stedet for stykkevis og delt. Nye Veier bidrar med nye måter å bygge vei på. Nå blir det en helhetlig utbygging av ny E6 fra Ullsberg til Åsen i Trøndelag.

De rødgrønne sitt budskap inn i denne valgkampen, virker ganske motsatt, gamle løsninger og dårlige ideer. Politikk handler om prioritering. Høyre prioritere velferd fremfor gammeldags struktur. Vi gjennomfører politireform samtidig som vi ansetter 300 nye politifolk, vi ønsker flere politifolk ute på veien, samtidig som at færre skal jobbe i administrative funksjoner på lensmannskontor. Raskere responstid når du trenger hjelp. Politiet skal ut i bilen og ut blant folk, ikke sitte på kontoret for å utstede pass hvert 10. år. Vi gjennomfører kommunereform for å bruke ressursene på tjenestene, altså flere lærere og sykepleiere og mindre nedleggelser av skoler, i stedet for å lønne rådmenn, politikere og byråkrater. De rødgrønne vil gå til valg på at Leka med 500 innbyggere og store demografiske utfordringer skal fortsatt være en egen kommune. De vil reversere regionreformen, altså godtgjøringer til flere fylkespolitikere og byråkrater som ikke har det store ansvaret, i stedet for flere lærere i videregående skole. De vil også gjenåpne nedlagte skattekontor som folk ikke har besøkt siden 90 tallet.

Vi må bruke de store pengene på de store oppgavene, liker arbeiderpartiet å snakke om, jeg er helt enig. Men hva er de store oppgavene. Sikre jobb til alle og et bærekraftig næringsliv, eller flere skattekontor, kommuner og lensmannskontor? Vi kutter formueskatten fordi det er dyrere med norsk eierskap enn utenlandsk eierskap, samtidig som det er ganske dumt å skatte folk for eiendeler og ikke betjeningsevne. Noe resten av verden har fjernet. Det handler om å trygge arbeidsplassene til folk flest og sørge for at bedrifter ikke går under i utfordrende tider. BOA offshore, Trøndelags største rederi har gått i minus med flere hundre millioner de siste årene. Allikevel må eierne betale titalls millioner i formueskatt. Dette er dårlig næringslivspolitikk og trygger ikke jobbene til folk i privat sektor. Valget er ditt 11 september, vil du ta Norge fremover eller tilbake til fortiden.

Andreas Jenssen Hjelmstad

Gruppeleder Levanger Høyre