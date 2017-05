Fortjent heder til engasjert sykepleier

Mange nyttet anledningen til å gratulere Anna Marie Laugsand med utmerkelsen »Årets sykepleier i Nord-Trøndelag». Ytterøykvinnen ble tildelt prisen under den internasjonale sykepleierdagen i Steinkjer rådhus på torsdag. Det er en fortjent heder til en som har bidratt til nybrottsarbeid innenfor eldreomsorgen i vårt lokalmiljø. Hun var raskt ute med å dele æren med sine kolleger på Ytterøy helsetun. Det er det sikkert en god grunn til.

Hun er «Årets sykepleier i Nord-Trøndelag» Ytterøy-kvinnen sier hun er rørt og stolt over at prisen i år går til en innenfor eldreomsorgen. Institusjonen tente på ideen som kom for noen år siden om å bruke kultur som en stimulans og arbeidsredskap i arbeidet med beboerne på sykeheimen. Odd Håpnes, daværende kultursjef i Levanger, nå leder for nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg, var en pådriver, sammen med overlege Audun Myskja. Men de to hadde ikke hatt en mulighet til å bevise at dette var en god ting, om de ikke hadde fått med seg engasjerte medarbeidere som hadde sin daglige jobb blant personer med demens. Det fant de på Ytterøy. Der fant de blant annet Anna Marie Laugsand. Jeg tror det er lov til å si at de både er heldige og privilegerte de som får lov til å være beboere på dette helsetunet.

Se Solfrid (81) rappe om eldreomsorgen: - Æ bli forbanna Hun er 81 år gammel, har 16 barnebarn og 11 oldebarn. Nå har Ytterøy-boeren blitt rapper. – Vi skal sørge for at beboerne får en god avslutning på livet, er en av begrunnelsene Laugsand bruker når hun begrunner hvorfor de er så opptatt av å skape trivsel og aktivitet ved institusjonen. Ta deg tid til å lese noe av begrunnelsen, det står om saken på side 22 i dagens avis. En liten smakebit: «Kandidaten arrangerer fest for pasientene og har hyret inn både lokale musikere og pensjonister for å by opp pasientene til dans. I forkant lakkeres negler, pasientene sminker og pynter seg, det skåles i stettglass og det hviskes og knises som på enhver annen dansefest!»

Det handler blant annet om å prioritere slik at man kan bruke tid på de eldre beboerne. Det viser at det går an å organisere eldreomsorgen annerledes, med mer oppmerksomhet mot dem som bor der, enn det vi kan få inntrykk av fra andre steder.

Det er all grunn til å gratulere Anna Marie Laugsand. Måtte også prisen være en inspirasjonskilde for andre som har som mål å gi en best mulig eldreomsorg. Ikke minst de som sitter på toppen og legger premissene for det som skjer på institusjonene.

(Lederkommentar i Innherred, 13. mai 2017)