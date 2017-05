«Per Sandbergs manglende utdannelse og dannelse»

På NRK nettTV fulgte jeg folkemøtet i Vardø om fiskeriministerens forslag til ny fiskeripolitikk. Per Sandberg kom med mye utenomsnakk og kom på nytt med påstanda om at det ikke var et folkeopprør i nord mot forslaget hans. Han visste hva et opprør hva og sammenlignet det med hvordan han i sin ungdom oppførte seg på fester i nabobygda med slåssing og krangling– det var opprør det!

At hele kysten er opprørt over forslaget hans er ikke noe opprør – de slåss ikke, det er bare uenighet om politikk og det er noe annet.

Men det verste var mobbinga han foretok mot en professor som var en av innlederne og som var sterkt uenig i fiskeriministerens forslag. Gjentatte ganger kom han med usaklige og spydige kommentarer fra talerstolen og påsto nærmest at professoren ikke hadde greie på noen ting. En slik oppførsel er ikke en statsråd verdig. En ting er som han sa i møtet at han selv ikke har noen utdannelse – der er jo han selv et godt eksempel på at en kan komme langt i livet uten utdannelse, men oppførselen til Per Sandberg viser at han heller ikke har dannelse – og det er hakket verre!

Ulf Thyrhaug